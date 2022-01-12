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Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности ответить на обвинения ингушского народа

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу в ходе выступления в прямом эфире в своем неофициальном Instagram-аккаунте. Перевод выступления приводит ЧГТРК «Грозный».

По словам Кадырова, у ингушского народа есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения, отсчет начался 12 января в 17:30. «Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить», — сказал руководитель региона.

Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции

Рамзан Кадыровглава Чечни

Политик подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

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Ранее Кадыров пригрозил забрать «оставшиеся села» у Ингушетии, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий. «Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — заявил он.

Глава Чечни неоднократно критически высказывался в адрес Ингушетии из-за обсуждений территориальной принадлежности пограничных земель. По мнению Кадырова, некоторые провокаторы таким образом портят отношения между двумя народами.

В 1993 году тогдашний глава Ингушетии Руслан Аушев и первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло, и в 2012 году Кадыров попросил федеральный центр об установлении административной границы с Ингушетией. В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега в присутствии занимавшего тогда пост представителя президента России в СКФО Александра Матовникова подписали соглашение об установлении границы. В соответствии с документом Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Ингушетия в свою очередь передала Чечне равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.

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Варвара Кошечкина
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