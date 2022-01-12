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На Украине начали разработку барражирующих боеприпасов

На Украине начали работу по созданию перспективных барражирующих боеприпасов

Фото: Olena Khudiakova / ZumaPress / Globallookpress.com

На Украине начали разработку барражирующих боеприпасов воздушного базирования, передает РИА Новости со ссылкой на портал «Милитарный».

«В конструкторском бюро "Южное" начали работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов. Перспективные боеприпасы предназначены для поражения широкого диапазона разных целей. Их можно будет применять с разных авиационных пилотируемых и беспилотных (БПЛА) авиационных платформ», — сказано в сообщении портала.

Задача «барражирующих беспилотников» — находиться в воздухе во время поиска цели, а после того, как она будет обнаружена, совершить самоподрыв с целью ее уничтожения.

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В конце декабря 2021 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в стране запущено собственное производство беспилотников Bayraktar TB2.

Впервые о боевом применении Украиной беспилотников Bayraktar стало известно в конце октября. Киев объявил об успешном уничтожении гаубицы в Донбассе. Самопровозглашенная Донецкая народная республика назвала применение дрона нарушением ранее достигнутых договоренностей.

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Алевтина Запольская
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