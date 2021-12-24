Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине начали производить беспилотники Bayraktar TB2

Глава офиса президента Украины Ермак: в стране запустили производство Bayraktar TB2

Изображение: Globallookpress.com

Украина запустила собственное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в интервью для издания «Фокус» рассказал глава офиса президента страны Андрей Ермак.

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок “байрактаров”, а сейчас запущено их производство уже в Украине», — рассказал Ермак. Ранее в стране делали только двигатели для Bayraktar TB2, а теперь начали производить беспилотники по полному циклу.

Ермак коснулся и темы военной помощи Украине от стран Запада. Он охарактеризовал объем помощи как «огромный» и поделился планами по строительству военного флота на Черном море, которые Киев реализует совместно с Лондоном. «Великобритания сегодня участвует в строительстве нашего флота. С этой страной мы реализовываем проект развития наших военно-морских сил на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (167,8 миллиарда рублей — прим. “Ленты.ру”)», — заявил чиновник.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Впервые о боевом применении Украиной беспилотников Bayraktar TB2 стало известно в конце октября 2021 года. Тогда украинцы объявили об успешном уничтожении «российской» гаубицы в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике применение БПЛА сочли нарушением ранее достигнутых договоренностей.

Общий объем военной помощи западных стран Киеву с 2014 года в деньгах оценили в два миллиарда долларов. Кроме того, по данным МИД России, на Украине действует около 10 тысяч военных инструкторов из стран НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Meta почти на два миллиарда рублей
Российский фондовый рынок закрылся падением
Кадыров заявил о страхе умереть и не отомстить критикам
Зеленского назвали заказчиком преследования Порошенко
Москвичам продавали тонны фальшивой красной икры
Любящие встречать Рождество в одиночку люди назвали плюсы своего выбора
МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины
На Украине начали производить беспилотники Bayraktar TB2
51-летняя модель Maxim раскрыла секрет своей стройности
В популярной детской игрушке нашли шпионские функции
Убийство российской судьи раскрыли спустя 27 лет
Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене
В России провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter