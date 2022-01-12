В США сообщили об остром дефиците донорской крови

В США распространение омикрон-штамма COVID-19 привело к острой нехватке донорской крови. Об этом сообщило Американское отделение Красного Креста на официальном сайте.

«Американский Красный Крест сталкивается с кризисом национального уровня в связи с дефицитом крови. Наблюдается наиболее серьезная нехватка за последнее десятилетие, что представляет значительные риски для лечения пациентов», — сообщила благотворительная организация.

Там также отметили, что Международный комитет Красного Креста обеспечивает поступление 40 процентов донорской крови в медучреждения США. «[Американскому] Красному Кресту пришлось в последние недели ограничить поставки крови больницам. В условиях этого кризиса медикам приходится делать трудный выбор, кто получит переливание крови, а кому придется подождать», — говорится в сообщении.

На фоне распространения омикрон-штамма стало невозможным проведение Дня донора, пояснили в Красном Кресте. Помимо этого, наблюдается острая нехватка медицинского персонала.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что омикрон-штамм COVID-19 представляет большую опасность для пожилых людей, людей с плохим состоянием иммунной системы и сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет.

11 января ВОЗ сообщила, что, по прогнозам организации, более половины населения Европы заразится омикрон-штаммом COVID-19 через восемь недель. Представитель ВОЗ объяснил, что уже в первую неделю 2022 года число зараженных жителей Европы увеличилось на 7 миллионов. Исходя из этого, в организации ожидают, что более половины жителей региона заразятся коронавирусной инфекцией в ближайшие месяцы.