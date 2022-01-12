В ВОЗ назвали группы риска при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что заражение омикрон-штаммом COVID-19 представляет большую опасность для пожилых и непривитых людей. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявили, что в группе риска при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19 находятся пожилые, люди с сопутствующими заболеваниями и невакцинированные.

По словам Райана, люди, прошедшие курс вакцинации переносят заболевание в легкой форме. «Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость привиться», — пояснил эксперт.

Керкхове рассказала о повышенной смертности при заражении пожилых людей, и людей с плохим состоянием иммунной системы и сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет. Она отметила, что омикрон обладает меньшей опасностью чем дельта-штамм, но это не является поводом чтобы воспринимать его как несерьезную угрозу. «Мы можем определенно сказать, что вариант «омикрон» вызывает в среднем менее тяжелое заболевание у любого человека — но это в среднем», — добавил Райан.