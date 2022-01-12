Рост цен в США оказался рекордным за 40 лет

По итогам декабря прошлого года индекс потребительских цен в США вырос на 7 процентов, инфляция оказалась рекордной за 40 лет. Как сообщает The Wall Street Journal, годовой прирост оказался максимальным с 1982 года.

На росте цен сказалось влияние нового омикрон-штамма коронавируса. Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 5,5 процента в годовом исчислении и на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал, что страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, могут столкнуться с проблемами, если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования. Сейчас некоторые страны уже начали корректировать денежно-кредитную политику и готовятся сократить бюджетную поддержку для решения проблемы роста долга и инфляции.

Также влияние омикрон-штамма вынудило аналитиков пересмотреть свои прогнозы относительно восстановления американской экономики. По оценкам консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics, в первом квартале 2022-го ВВП США вырастет на 3 процента вместо ожидаемых 5 процентов. В свою очередь Moody's Analytics снизили свой прогноз с 5,2 процента до 2,2 процента.