В быстром восстановлении экономики США усомнились

Эксперты начали снижать свои прогнозы относительно роста американской экономики и усомнились в ее быстром восстановлении от глобального кризиса и последствий пандемии COVID-19. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), поводом для пересмотра прогнозов стало распространение омикрон-штамма коронавируса. Из-за более заразного штамма больше работников вынуждены брать больничные, потребители остаются дома, а авиакомпании вынуждены отменять сотни рейсов.

По оценкам консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics, в первом квартале 2022-го ВВП США вырастет на 3 процента вместо ожидаемых 5 процентов. В свою очередь Moody's Analytics снизили свой прогноз с 5,2 процента до 2,2 процента.

Ранее в декабре глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что появление омикрон-штамма и рост заражений коронавирусом несут риски для американской экономики. По оценкам американского Минтруда, инфляция в США в годовом выражении по итогам ноября составила 6,8 процента. Это максимальное значение за 39 лет — с 1982 года.

Со своей стороны ФРС анонсировала скорое сворачивание помощи экономике для сдерживания инфляции. Инвесторы ожидают, что регулятор сократит выкуп рыночных активов в декабре со 120 до 90 миллиардов долларов, чтобы весной начать повышение процентной ставки.