Мусульманка раскрыла способ избавиться от усов и напугала зрителей

Пользовательница TikTok раскрыла способ, которым она воспользовалась в раннем возрасте для избавления от волос на верхней губе, и испугала подписчиков. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах жительница Нью-Йорка Мариам Мерчант (Mariam Merchant) в черном хиджабе рассказала о жестокой травле со стороны сверстников в детстве из-за густой растительности на лице. «Вместо того чтобы сбрить их (усы — прим. «Ленты.ру»), я сожгла их при помощи свечи», — заявила она и показала снимок, сделанный много лет назад. На фото запечатлена шестилетняя девочка с заплетенными в косы волосами и темными усами.

Видео мусульманки стало вирусным и набрало 1,5 миллиона лайков, зрители высказали негодование в комментариях. «Мне стало очень грустно из-за этой истории», «Не понимаю, почему дети так издеваются друг над другом», «Надо мной смеялись по той же причине. И тогда, и сейчас ты была прекрасна», «Бедная малышка, хочется тебя обнять», — высказались они.

В августе 2021 года стало известно о блогерше с густой растительностью на лице, которая перестала бриться в юности и обрела славу в соцсетях. В возрасте 18 лет девушка прошла курс лазерной эпиляции, однако процедуры не принесли результата. «Тогда я приняла себя такой, какая я есть, а бритье стало моей ежедневной рутиной», — призналась она. В настоящий момент видео, на которых блогерша демонстрирует свое лицо с бородой и усами, становятся вирусными и набирают десятки тысяч просмотров.