Раскрыта вероятность гонки вооружений между Россией и США

Россия обладает достаточным количеством ракетного вооружения и не заинтересована в существенном увеличении его количества. Так в беседе с «Лентой.ру» военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин раскрыл вопрос о вероятности развития гонки вооружений между двумя странами.

Эксперт допустил такой сценарий, но указал, что у Пентагона гораздо больше доступного бюджета для наращивания конвенционального и ядерного ракетного оружия. «Бюджет Пентагона — 770 миллиардов долларов, бюджет российского Минобороны — 60 миллиардов долларов. То есть наше Министерство обороны не заинтересовано в увеличении количества этих ракет, нам не интересно это, потому что денег на это нет», — рассказал Литовкин.

Эксперт заявил, что у России нет большой необходимости участвовать в гонке, ведь ее оборонительная военная доктрина не предполагает использование стратегических наступательных вооружений. То количество ракет малой и средней дальности, которое имеет армия, позволяет обеспечить паритет между странами.

Литовкин добавил, что в условиях успешно действующей российской политики ядерного сдерживания у враждебных России стран не остается иного шанса, кроме как противодействовать Кремлю экономически. «Поэтому всегда те же американцы, те же европейцы объявляют нам санкции, а не нападают на нас», — констатировал военный обозреватель.

11 января эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО высказали мнение, что Россия и США в 2022 году будут избегать масштабной и неуправляемой гонки вооружений.

30 декабря состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский президент Джо Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США и НАТО в Европе. Путин в ответ пообещал разорвать отношения с Вашингтоном в случае «масштабных» санкций.