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Володин назвал условие для снятия напряженности в мире

Спикер Госдумы Володин: снятие напряжения в мире зависит от позиции США на встрече с РФ
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США следует принять предложенные Россией гарантии безопасности или в противном случае взять на себя ответственность. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Володин сравнил Вашингтон со слоном в посудной лавке, который разрушает систему международной безопасности. Ее создавали долгое время, чтобы «избежать повторения Второй мировой войны». Спикер Госдумы назвал условие для снятия напряженности в мире: по его мнению, этот процесс зависит от позиции США на встрече с Россией.

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса», — подчеркнул он.

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Политик напомнил, что Штаты «в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире». Кроме того, они принимают решения о вторжении на территории других стран, обходя мнение ООН. Володин также указал на деградацию ОБСЕ, «которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе».

Володин добавил, что Европе следует возмутиться политикой Вашингтона, поскольку «случись что, полыхнет здесь, а не за океаном». «США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — заключил он.

Ранее Володин высказался о решении направить миротворцев ОДКБ в Казахстан. По его мнению, эта мера помогла предотвратить возникновение проблем в других странах.

Марина Совина
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