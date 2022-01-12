«Яндекс» решил засудить Apple и присоединился к разбирательству американской корпорации с российской Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в отечественном суде, пишет «Коммерсантъ».

«Яндекс» объединился с ассоциацией «Интернет-видео», в которую входят крупные онлайн-кинотеатры, и ходатайствовал о привлечении к делу о нарушении антимонопольного законодательства, ответчиком по которому выступает Apple. Ходатайство «Яндекса» уже принято, просьба ассоциации находится на рассмотрении.

В рамках дела ФАС пытается привлечь Apple к ответственности за ограничение доступа к ресурсам вне магазина приложений App Store. Ведомство считает, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением «на рынке распространения приложений для [операционной системы] iOS». В частности, правила магазина требуют от разработчиков приложений удалять из магазина ссылки на собственные сайты, а из формы регистрации в приложениях — на любые сторонние ресурсы.

Такая практика связана с тем, что на внешних ресурсах приложения могут оказаться дешевле — из-за 15-30-процентной комиссии в пользу Apple с каждого платежа пользователей. По итогам разбирательства компании может быть назначен штраф в размере до двух процентов годовой выручки — по предварительным оценкам, сумма может достичь миллиарда рублей.

Опрошенные изданием специалисты считают, что благодаря вступлению в дело новых участников, ФАС может получить дополнительные доказательства нарушений, в том числе технических аспектов.

