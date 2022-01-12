Услуги ЗАГС в Москве начали предоставлять по-новому

С 2022 года в Москве получить такие услуги ЗАГС, как регистрация рождения и смерти, можно в любых центрах госуслуг вне зависимости от места жительства. О том, что эти и другие услуги ЗАГС стали предоставлять москвичам по-новому, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что большинство услуг ЗАГС стали доступны в центрах «Мои Документы» с прошлого года. По ее словам, москвичам удобно обращаться в офисы МФЦ, которые есть в каждом районе и работают по удобному графику. Таким образом, услуги ЗАГС стали еще доступнее, поскольку их теперь можно получить по экстерриториальному принципу.

То есть, если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше по месту жительства или по месту заключения брака Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Нововведения касаются и таких услуг, как оформление разводов, регистрация рождения, смерти, а также подача заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.

Ранее стало известно, что большинство жителей Москвы (58 процентов) предпочли бы неторжественную свадьбу, еще 44 процента — регистрацию брака недалеко от дома. Кроме того, при выборе места бракосочетания 75 процентов опрошенных Rambler&Co респондентов руководствовались бы возможностью выбора удобного дня и времени. Еще 15 процентов оценили бы в первую очередь быстроту и скорость подачи заявления, а еще 26 процентов ориентировались бы на торжественность обстановки.