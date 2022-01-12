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Бывшего помощника Жириновского обнаружили мертвым в Москве

Бывшего помощника лидера ЛДПР Жириновского Зубкова нашли мертвым в его квартире в Москве

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александра Зубкова нашли мертвым в его квартире в Москве. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, 3 января в полицию обратилась обнаружившая тело 83-летняя тетя Зубкова. В данный момент известно о имевшихся у мужчины проблемах с сердцем. Следов насилия на теле не обнаружено.

Скончавшийся получил должность помощника Жириновского в Госдуме первого созыва в 1993 году. Он также возглавлял Департамент имущества города Москвы и занимал должность главного эксперта Департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты РФ.

В ночь на среду, 12 января, стало известно, что в Доминиканской республике в возрасте 46 лет скончался российский журналист, телеведущий шоу «Прямой эфир» Михаил Зеленский.

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Роман Кирьянов
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