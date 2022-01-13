Появилось видео из подожженной мэрии Алма-Аты

Появилось видео из мэрии Алма-Аты, подожженной во время массовых беспорядков. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

Замглавы администрации (акимата) заявил, что сроки восстановления здания неизвестны. Они будут понятны после проведения экспертизы.

Ранее глава Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев прокомментировал сообщения о брошенной без охраны лаборатории опасных вирусов. «Все эти сообщения, слухи — неправда. Биологическая лаборатория охранялась, охраняется и будет охраняться», — заявил он.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Позднее они переросли в беспорядки с политическими требованиями. Главные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Протестующим удалось захватить местный аэропорт.

Власти назвали протестующих террористами. В страну вошли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), их вывод начался 13 января.