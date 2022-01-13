Пользующийся кнопочным телефоном глава Крыма призвал чиновников снимать работу

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных чиновников снимать свой рабочий день на смартфон. Видео с совещания публикует «Крымский канал» в Telegram. Отмечается, что для хранения рабочих записей чиновников в Совете министров Крыма собираются создать специальный отчетный архив.

«У всех у вас есть мобильные телефоны без исключения. На каждой встрече объект, который вы посещаете, должен быть вами отснят», — сказал Аксенов, обращаясь к чиновникам. На записи видно, что в этот момент глава региона потянулся в карман, но не достал свой гаджет.

Издание напомнило, что в конце декабря Сергей Аксенов в интервью ТАСС заявил, что «никогда не дружил» с современными гаджетами и пользуется обыкновенным кнопочным телефоном. «Восемь лет нормально служит. Он нужен только для звонков — входящих, исходящих. SMS сам не пишу, чужие не читаю. Придерживаюсь старых традиций», — говорил глава Крыма.

В конце ноября Сергей Аксенов потребовал, чтобы крымские чиновники периодически пересаживались на общественный транспорт. По его мнению, подобные мероприятия помогут понять, какие проблемы существуют в этой сфере.