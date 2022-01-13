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Пользующийся кнопочным телефоном глава Крыма призвал чиновников снимать работу

Глава Крыма Аксенов призвал чиновников снимать свой рабочий день на смартфон

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных чиновников снимать свой рабочий день на смартфон. Видео с совещания публикует «Крымский канал» в Telegram. Отмечается, что для хранения рабочих записей чиновников в Совете министров Крыма собираются создать специальный отчетный архив.

«У всех у вас есть мобильные телефоны без исключения. На каждой встрече объект, который вы посещаете, должен быть вами отснят», — сказал Аксенов, обращаясь к чиновникам. На записи видно, что в этот момент глава региона потянулся в карман, но не достал свой гаджет.

Издание напомнило, что в конце декабря Сергей Аксенов в интервью ТАСС заявил, что «никогда не дружил» с современными гаджетами и пользуется обыкновенным кнопочным телефоном. «Восемь лет нормально служит. Он нужен только для звонков — входящих, исходящих. SMS сам не пишу, чужие не читаю. Придерживаюсь старых традиций», — говорил глава Крыма.

В конце ноября Сергей Аксенов потребовал, чтобы крымские чиновники периодически пересаживались на общественный транспорт. По его мнению, подобные мероприятия помогут понять, какие проблемы существуют в этой сфере.

Антон Похиляк
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