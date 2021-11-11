Глава Крыма потребовал от чиновников пересесть на общественный транспорт

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы местные чиновники периодически пересаживались на общественный транспорт. Подобные мероприятия помогут понять, какие проблемы существуют в этой сфере, сообщает «Московский комсомолец».

Аксенов поручил местным властям обратить внимание на проблемы общественного транспорта, отметив, что в определенные часы автобусы бывают переполнены. Для более эффективной работы чиновникам следует самим пользоваться подобным транспортом. «Человек, который не занимается этим вопросом, точнее, не пользуется общественным транспортом, не примет управленческого решения», — заявил глава Крыма.

Руководитель попросил регулярно показывать ему списки коллег, которые перемещаются на автобусах. Тем, кто не будет этим заниматься, пригрозили потерей работы. «Если я увижу, что заместителей главы администрации на маршрутах не было, то будут увольнения», — отметил Аксенов.

В августе 2021 года Аксенов во время встречи с представителем совета министров и министром ЖКХ назвал катастрофической ситуацию с уборкой улиц в регионе. Глава Крыма подчеркнул, что ответственность за состояние объектов в муниципалитетах лежит на главах администраций.