Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя

В поселке Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа три человека умерли после употребления поддельного алкоголя. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, умерли двое мужчин и женщина. Еще одну россиянку доставили в Няганскую окружную больницу. Инцидент произошел в декабре 2021 года.

Следователи возбудили уголовное дело, проводится проверка.

Ранее от отравления суррогатным алкоголем умерли два человека в поселке Тапхар Республики Бурятия. В комнатах погибших оперативники обнаружили стеклянные тары из-под водки и пластиковые бутылки.

