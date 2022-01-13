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Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя

В ХМАО двое мужчин и женщина умерли после употребления суррогатного алкоголя

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа три человека умерли после употребления поддельного алкоголя. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, умерли двое мужчин и женщина. Еще одну россиянку доставили в Няганскую окружную больницу. Инцидент произошел в декабре 2021 года.

Следователи возбудили уголовное дело, проводится проверка.

Ранее от отравления суррогатным алкоголем умерли два человека в поселке Тапхар Республики Бурятия. В комнатах погибших оперативники обнаружили стеклянные тары из-под водки и пластиковые бутылки.

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Анастасия Шейкина
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