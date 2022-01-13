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Сотрудница назвала непригодные для покупки вещи на Amazon

Сотрудница порекомендовала не покупать в интернет-магазине Amazon шампуни и напитки

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Сотрудница Amazon назвала непригодные для покупки товары на онлайн-площадке. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

В видео Раджи Алур (Rahjee Aloure) объяснила, что занимается сборкой заказов на складе интернет-магазина. По ее словам, многие работники целенаправленно портят некоторые вещи перед упаковкой и отправкой клиентам. По этой причине женщина порекомендовала зрителям отказаться от приобретения шампуней, силиконовых кухонных приборов, напитков и средств в упаковках с закручивающейся крышкой. Вместо этого она посоветовала покупать подобные продукты в супермаркетах.

Ролик блогерши стал вирусным и набрал 430,4 тысячи просмотров и 40,3 тысячи лайков. Пользователи сети подтвердили слова блогерши и поделились своим негативным опытом шопинга на Amazon. «Шампуни и лосьоны всегда привозят пролитыми. Думаю, их и правда как-то повреждают перед отправкой», «Не покупайте еду на Amazon. Она всегда пыльная и грязная», «Я, как водитель доставки Amazon, призываю вас не покупать там воду и собачий корм», — писали они.

Журналисты The Sun обратились к руководству Amazon за комментариями по поводу сложившейся ситуации, однако на момент публикации материала сотрудники компании не ответили на их запрос.

Ранее в январе приобретенное в интернет-магазине Amazon платье вызвало недоумение у блогерши во время примерки. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом girlfriendxoxoxo объяснила, что решила заказать классическое черное платье, которое она могла бы носить на вечеринки и светские мероприятия. Девушка призналась, что, надев платье, она удивилась откровенности его кроя.

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Таисия Косинцева
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