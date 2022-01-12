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Блогерша заказала платье в интернете и удивилась его пошлости

TikTok-блогерша заказала черное платье с высокими разрезами на бедрах и глубоким декольте

Кар: @girlfriendxoxoxo

Приобретенное в интернет-магазине Amazon платье вызвало недоумение у блогерши во время примерки. На опубликованное в ее TikTok-аккаунте видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом girlfriendxoxoxo объяснила, что решила заказать классическое черное платье, которое она могла бы носить на вечеринки и светские мероприятия. Девушка призналась, что, надев платье, она удивилась пошлости его кроя: наряд с высокими разрезами на бедрах и глубоким декольте частично оголил грудь покупательницы.

«В самых интимных местах явно не хватает ткани. Сквозь это платье видно буквально все!» — прокомментировала она публикацию. Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях к посту. «Это платье великолепно сидит на тебе!», «Мне очень нравится, как оно смотрится на твоей фигуре», «Я не вижу здесь никаких проблем», «Очень мило!» — писали они.

В сентябре отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы. На размещенных в сети кадрах 28-летняя жительница Лондона Чесси Кинг продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки. В описании к посту покупательница объяснила, что вещь, которую она примерила на фото — на самом деле не платье, а юбка.

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Таисия Косинцева
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