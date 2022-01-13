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Ранее судимого мужчину поймали за похищение девятилетней российской школьницы

СКР: похитителем девочки в Благовещенске оказался ранее судимый мужчина, он задержан

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Благовещенске по горячим следам поймали 44-летнего подозреваемого в похищении девятилетней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Амурской области.

Мужчина 1977 года рождения оказался ранее судим. Он был опознан девочкой. Видео со следственным действием предоставлено СКР.

На кадрах видны трое мужчин, смотрящих в зеркало, через невидимое стекло также находится потерпевшая.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, вечером 12 января в подъезде дома на улице Ленина мужчина схватил девочку за руку и потащил к выходу. Ей удалось вырваться и убежать. Пострадавшая сообщила родителям о злоумышленнике, те обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение несовершеннолетней») УК РФ.

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Любовь Ширижик
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