Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей в 2021 году

Российские следователи возбудили в 2021 году на 16,9 процента больше уголовных дел о преступлениях против детей, чем годом ранее. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости.

По данным главы Следственного комитета России (СКР), его ведомство возбудило свыше 22 тысяч подобных уголовных дел, особенно большой рост подобных преступлений был зафиксирован на Сахалине, в Магаданской и Саратовской областях. Меньше подобных преступлений стало в Адыгее, Башкирии, Карелии, Татарстане, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

«При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется», — заявил Бастрыкин. Председатель СКР отметил, что существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне.

11 января сообщалось, что в Кургане следователи завершили расследование дела против 21-летнего россиянина, который вступал в интимную переписку с детьми из 45 субъектов Российской Федерации.