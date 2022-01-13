Астрономы впервые зафиксировали возможное рождение черной дыры

Международная группа астрономов сообщила, что они наблюдали возможное рождение черной дыры. Результаты исследования были опубликованы в журналах Nature и The Astrophysical Journal.

Хотя известно, что черные дыры возникают в результате коллапса умирающей звезды, чья масса в 40-50 раз больше массы Солнца, исследователи до сих пор не могли отличить этот процесс от сверхновых, приводящих к появлению нейтронных звезд. Предполагается, что возникновение черной дыры может сопровождаться выбросами вещества, покидающего коллапсирующую звезду с высокой скоростью (например, в виде релятивистских джетов). Такие струи при столкновении с падающим на черную дыру веществом должны произвести высокоэнергетическую вспышку.

Исследователи считают, что коллапс звезды в черную дыру может быть ответственен за длительные гамма-всплески, впервые обнаруженные в 1960-х годах. Сами всплески возникают из-за релятивистских джетов, порождаемых коллапсирующими звездами. Однако гамма-всплески сопровождаются длительным послесвечением, указывающим на то, что большая часть звезды была выброшена в космос, а не схлопнулась в черную дыру. Более вероятное объяснение всплесков предлагают модели сверхнамагниченной нейтронной звезды, производящей собственные релятивистские струи.

Астрономы дважды зафиксировали ранее неизвестный тип взрыва, который, как и гамма-всплески, должен был возникнуть в результате столкновения быстро движущегося вещества с окружающим космическим газом. Спектроскопические наблюдения показали, что оба случая могли быть связаны со звездами Вольфа-Райе, которые очень массивны. Взрывы были очень кратковременным, и ученые смогли исключить сценарий обычной сверхновой.

Как только столкновение между быстрым веществом и его окружением прекратилось, источник практически исчез, а не светился в течение длительного времени. По словам ученых, это именно то, что следует ожидать от коллапса звезды, в результате которого выбрасывается лишь небольшое количество материала, а остальное поглощается черной дырой.