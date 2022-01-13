В США предложили отправить Киеву очередной транш из-за агрессии России

В сенате США предложили выделить очередную помощь Киеву в случае нападения России. Речь идет о дополнительном денежном транше и принятии особого закона, чтобы урегулировать «ситуацию с усиливающейся российской агрессией». С таким заявлением выступила сенатор от Демократической партии Джинн Шейхин.

«Чтобы помочь удовлетворить неотложные нужды обороны, законодатели призывают министерство обороны ускорить передачу оборонных изделий для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует дополнительную экстренную помощь Украине в размере 500 миллионов долларов в случае нового вторжения России», — озвучила сенатор новые инициативы демократов по защите украинской государственности.

Динамика конфликта в Восточной Европе изменилась, считает Шейхин. «Нам нужно законодательство, которое регулирует политическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в ответ на сегодняшнюю усиливающуюся российскую агрессию», — предлагает сенатор. По мнению демократов, ее нельзя сравнивать с обстановкой год или два года назад. Новое законодательство также должно включать меры реакции Вашингтона в случае российского вторжения на Украину.

Заявление Шейхин опубликовано на фоне прошедших переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности в Восточной Европе. Несмотря на то, что опубликованные ранее Москвой проекты договоров не были приняты, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о готовности принять ряд российских предложений.