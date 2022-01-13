В России признали отставание в строительстве дорог

Строительство дорог в России отстает по темпам от скорости развития городов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

Хуснуллин рассказал, что россияне все чаще предпочитают передвигаться на автомобилях. Вице-премьер объяснил это развитием программ автокредитования и снижением качества общественного транспорта. «Города растут, количество автомобилей растет, и мы уже в существующих городах построить такое количество улично-дорожных сетей не можем ни организационно, ни финансово», — признал Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал о возможном решении проблемы. Хуснуллин заявил, что ситуация улучшится, если развивать общественный транспорт, включая железные дороги и трамваи. По словам вице-премьера, в настоящее время в правительстве разрабатывают отдельную программу и вкладывают средства в это направление. Успехи в развитии общественного транспорта Хуснуллин оценил как «неплохие».

Также во время форума Хуснуллин рассказал о развитии строительной отрасли в России. Он отметил, что около трети граждан желают поменять место жительства. Спрос на жилье, по мнению Хуснуллина, сохранится, если будут расти реальные доходы населения.