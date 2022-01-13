Приблизительно треть россиян захотели поменять место жительства в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что вопрос расселения является одним из ключевых для дальнейшего развития строительной отрасли. «Мы, проведя соцопрос, узнали для себя интересную статистику, что 30 процентов населения из опрошенных в течение ближайших двух-трех лет планируют поменять место жительства», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что главной задачей стратегии является улучшение жизни граждан благодаря строительству социальной инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест и развитию транспортной сети. Хуснуллин также спрогнозировал, что спрос на жилье в стране сохранится, если будут расти реальные доходы населения. Если доходы не будут расти на 2,5 процента ежегодно, то и спрос на недвижимость снизится.

Ранее в январе эксперты сообщили, что квартиры в новостройках снова подорожают в 2022 году. Рост цен может составить от пяти до 15 процентов. При этом аналитики заявили, что стоимость жилья на рынке вторичной недвижимости может даже снизиться.