Россиянин подрался с девушкой в нижнем белье посреди дороги и попал на видео

Житель Екатеринбурга подрался с девушкой в нижнем белье посреди дороги, он оттаскал ее за волосы и угрожал засунуть в багажник машины. Произошедший инцидент попал на видео, запись опубликована на портале E1.

На кадрах видно, как девушка в нижнем белье убегает от мужчины. Россиянин догоняет ее, хватает за волосы и пытается оттащить к стоящему неподалеку автомобилю. Полураздетая девушка пытается высвободиться, но житель Екатеринбурга начинает на нее кричать.

По сведениям E1, потасовку на дороге на улице Мехренцева устроила пара. Девушка пыталась убежать от возлюбленного, с которым до этого ехала в автомобиле, а тот всеми силами пытался помешать ей.

Источник портала рассказала, что молодые люди перед дракой проводили время в кафе. Возвращаясь домой после отдыха, они поругались. Предполагается, что жительница Екатеринбурга была пьяна.

В декабре 2021 года житель Башкирии разбил супруге лицо и на соответствующий вопрос о поступке объяснил ей, что «так надо было».

Предполагается, что россиянин приревновал жену. Он начал избивать женщину прямо на улице. Конфликт пары сняла камера, установленная на двери подъезда. До приезда сотрудников полиции пара помирилась.