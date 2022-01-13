В Харькове загорелся университет

В Харькове загорелся один из крупнейший вузов Украины — Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Труха Харьков».

Шесть этажей здания охвачены дымом, студенты покинули университет без верхней одежды — при том, что на улице сейчас минусовая температура. Сообщается, что возгорание произошло из-за расплавленной проводки — изначально дым пошел из компьютера, который не удалось вовремя потушить.

К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин, во внутренних помещениях университета сработала аварийная сигнализация. Комментаторы сообщили, что горит главный корпус университета, построенный по всесоюзному проекту в 1930-е годы.

Харьковский университет — одно из старейших высших учебных заведений в Восточной Европе, пятый из 12 классических университетов, учрежденных в Российской империи. Харьковский университет был основан в 1805 году по повелению российского императора Александра I, идею которому подал русский ученый Василий Каразин, имя которого и носит вуз.

Ранее в Харьковской области горело поле площадью 4,5 гектара. До населенных пунктов огонь не добрался, так как сотрудникам чрезвычайных служб удалось его локализовать.