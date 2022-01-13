Во Франции учителя объявили забастовку

Во Франции учителя начальных школ объявили забастовку в знак протеста против сложных условий работы во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Почти 75 процентов французских учителей не вышли на работу из-за условий труда, которые еще больше усложняются из-за антиковидных мер правительства страны. Объединенный профсоюз учителей начальных школ и лицеев считает, что министр образования Жан-Мишель Бланкер своими решениями мешает образовательным учреждениям.

По мнению профсоюзов, санитарный протокол, который ввел министр образования как меру противодействия распространению COVID-19, не защищает от инфицирования. Чтобы получить возможность вернуть детей в школы, родители вынуждены делать регулярные ПЦР-тесты. Поэтому родители поддерживают забастовку.

Министр образования Бланкер в свою очередь заявил, что «с вирусом не борются забастовками». Профсоюзы рассматривают возможность продления акции вплоть до 14 января.

7 января машинисты лондонского метро объявили забастовку, которую планируют продолжать до лета. Она может стать самой долгой за всю историю транспортного профсоюза. Такое решение принято после отказа руководства метрополитена британской столицы от класса ночных машинистов, что увеличило нагрузку на всех сотрудников.

В декабре 2019 года во Франции была объявлена национальная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы. После этого власти пошли на уступки и представили новый проект реформы.