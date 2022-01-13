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Экс-губернатору Фургалу вменили преступления с ущербом в три миллиарда рублей

Глава СКР Бастрыкин: Фургал и сообщники обвиняются в 10 эпизодах с ущербом в 3,8 млрд руб

Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Следствие вменяет в вину экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его сообщникам десять преступных эпизодов, причинивших ущерб в 3,8 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин «Российской газете».

По данным следствия, с 2007-го по 2020 год в Москве и Хабаровском крае участники преступного сообщества под руководством Фургала совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией.

Бастрыкин указал, что для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на активы Фургала и других фигурантов дела на общую стоимость один миллиард рублей. Центральный аппарат СКР завершает расследование уголовного дела о создании Фургалом преступного сообщества.

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Любовь Ширижик
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