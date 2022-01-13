Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

У черной дыры в Млечном Пути обнаружили загадочную активность

Астрономы обнаружили загадочное излучение у черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути

Изображение: NASA / Swift / N. Degenaar

Международная группа астрономов обнаружила, что черная дыра в центре галактики Млечный Путь производит нерегулярные вспышки в течение долговременных периодов времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A* является источником радио-, рентгеновского и гамма-излучения. Она вспыхивает ежедневно, испуская излучение, которое в 10-100 раз ярче обычных сигналов. Чтобы определить природу загадочного излучения, исследователи проанализировали данные за 15 лет, собранные космическим аппаратом Swift.

Результаты показали высокий уровень активности черной дыры с 2006 по 2008 год и резкий спад активности в течение следующих четырех лет. Однако после 2012 года частота вспышек снова увеличилась, однако закономерности в этих изменениях пока выявить не удалось. Астрономы в будущем рассчитывают определить, вызваны ли вариации в излучении прохождением вблизи черной дыры газовых облаков или звезд или они объясняются другими причинами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
МИД раскритиковал националистические заявления нового министра в Казахстане
Турист поехал отдыхать в Таиланд и внезапно обнаружил себя в базе розыска
ФСБ задержала молодого россиянина за вербовку подростков в террористы
В новом фото освобожденного из СИЗО Хованского увидели скрытое послание
Белоруссия согласовала кандидатуру Грызлова на должность посла
Мужчина голыми руками отбился от трех крокодилов и убил одного из них
Дания заявила о шпионаже России и Китая
Наказанный на прогулке шестилетний россиянин сбежал из детсада и попал на видео
Описана судьба рубля при неудаче переговоров России и США
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки в мире
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter