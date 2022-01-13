Путин обсудил Сирию с премьер-министром Израиля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили российско-израильское взаимодействие в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, диалог российского лидера с главой израильского правительства коснулся урегулирования на Ближнем Востоке и ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В пресс-службе подчеркнули, что разговор прошел в продолжение встречи Путина и Беннета, которая состоялась в Сочи 22 октября 2021 года.

«По просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО», — говорится в сообщении. Также Путин изложил принципиальные подходы к урегулированию конфликта на Украине.

Рассказывая о деталях прошедшей в октябре встречи, Беннет заявил, что они с Путиным «обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом». Также премьер указал на глубокие корни связи между народами России и Израиля.