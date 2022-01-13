Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин обсудил Сирию с премьер-министром Израиля

Президент России Путин обсудил взаимодействие в Сирии с премьер-министром Израиля Беннетом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили российско-израильское взаимодействие в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, диалог российского лидера с главой израильского правительства коснулся урегулирования на Ближнем Востоке и ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В пресс-службе подчеркнули, что разговор прошел в продолжение встречи Путина и Беннета, которая состоялась в Сочи 22 октября 2021 года.

«По просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО», — говорится в сообщении. Также Путин изложил принципиальные подходы к урегулированию конфликта на Украине.

Рассказывая о деталях прошедшей в октябре встречи, Беннет заявил, что они с Путиным «обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом». Также премьер указал на глубокие корни связи между народами России и Израиля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
МИД раскритиковал националистические заявления нового министра в Казахстане
Турист поехал отдыхать в Таиланд и внезапно обнаружил себя в базе розыска
ФСБ задержала молодого россиянина за вербовку подростков в террористы
В новом фото освобожденного из СИЗО Хованского увидели скрытое послание
Белоруссия согласовала кандидатуру Грызлова на должность посла
Мужчина голыми руками отбился от трех крокодилов и убил одного из них
Дания заявила о шпионаже России и Китая
Наказанный на прогулке шестилетний россиянин сбежал из детсада и попал на видео
Описана судьба рубля при неудаче переговоров России и США
Названы самые высокооплачиваемые спортсменки в мире
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter