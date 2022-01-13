Певица Клава Кока оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле

Певица Клава Кока получила травмы и оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница рассказала, что повредила связки из-за катания на сноуборде, поэтому теперь ей придется ходить на костылях. В сторис артистка выложила снимок из больничной палаты и рассказала, что рентген обошелся ей в 35 тысяч рублей. Она добавила, что все обошлось без переломов.

В ленте Клава Кока также поделилась видео, на котором она едет на доске на большой скорости. Певица падает и приземляется в снег головой.

Осенью она обвинила американскую поп-исполнительницу Леди Гагу в копировании своего наряда. «Так, @ladygaga, значит сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк, а теперь костюмы мои копируешь? Без шуток, это боа сама сделала и лично придумала моя сестра (она же стилист) в декабре, а тут в точности такой же аксессуар», — написала Клава Кока в соцсетях и добавила, что для американской звезды ей «ничего не жалко».

Клава Кока — видеоблогер, певица и бывшая ведущая программы «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году после участия в шоу «Молодая кровь» с ней подписала контракт продюсерская компания Black Star.