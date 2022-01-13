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В Госдепе раскрыли детали дальнейших контактов с Россией по ее предложениям

Госдеп США: дополнительные контакты с Россией по ее предложениям последуют в ближайшие дни
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс раскрыл детали насчет дальнейших контактов с Россией по ее предложениям в области безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США сейчас не планируют говорить о форме и модальности тех контактов, которые могут последовать. В то же время Прайс отметил, что Вашингтон привержен продолжению диалога, который, как американские власти надеются, принесет результаты.

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Представитель министерства также подчеркнул, что дополнительные контакты между США и Москвой последуют в ближайшие дни. При этом он рассказал, что это потребует интенсивных консультаций со стороны со стороны российской делегации с высокопоставленными должностными лицами в РФ, включая президента России Владимира Путина. Госдеп в свою очередь проинформирует о происходящем конгресс, добавил он.

Ранее Прайс заявил, что Госдеп желает, чтобы оставить новые санкции против России остались гипотетическими. «Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию», — пояснил Прайс. Вашингтон выразил надежду, что Москва «выберет вовлеченность в дипломатический процесс», добавил он.

Марина Совина
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