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Кудрин подвел итог 30-летия независимости России

Кудрин назвал переход к рыночной экономике главным итогом 30-летия независимости России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума подвел итог 30-летия независимости России и функционирования отечественной рыночной экономики, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если говорить об итогах 30 лет, наша экономика перешла от полностью плановой, с государственной собственностью и полностью устанавливаемыми государством ценами, к рыночной. Мы имеем базовые институты рынка, свобода предпринимательства. Мы восстановили себя в системе цивилизованных рыночных государств», — отметил Кудрин.

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По его словам, реформы и восстановление рыночной экономики, утраченной в середине 1920-х годов, произошли «вполне спокойно».

«Если говорить о прошедших 30 годах, каждое десятилетие внесло свой определенный вклад. Конечно, за первые 10 лет ВВП у нас в стране упал на 30 процентов, а доходы населения — на 50. Это, конечно, был тяжелый удар, все мы говорим про сложные 90-е. Но именно в этот период страна переходила к новой структуре экономики: от производства военной продукции, средств производства — к экономике, ориентированной на реальные потребности, на рынок».

2000-е годы, по словам главы Счетной палаты, были отмечены ростом ВВП на уровне выше среднемирового (на 67 процентов за 11 лет) и резким ростом уровня жизни. «Темпы роста последнего десятилетия были более умеренными», — отметил Кудрин. По его словам, главный итог последних 30 лет заключается в росте ВВП на 33 процента и уровня жизни на 30 процентов по сравнению с 1991 годом.

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Платон Щукин
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