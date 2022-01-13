Французские пекари возмутились ценой хлеба в гипермаркете

Французские пекари и сельхозпроизводители возмутились тем, что сеть гипермаркетов Leclerc установила цену на багет в размере 29 центов при средней цене в 90 центов. Об этом сообщает РИА Новости.

Средняя цена на багет во Франции сейчас составляет 90 центов​​​. Генеральный директор сети гипермаркетов Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк в среду объявил о решении установить в своих магазинах цену на багет в размере 29 центов в целях защиты покупательной способности населения на фоне неурожая пшеницы во время пандемии COVID-19.

Однако владельцы частных пекарен раскритиковали такое решение, ведь с такими ценами население будет покупать хлеб в магазинах. «В стране 30 тысяч пекарен, некоторые из них очень маленькие и живут за счет продажи 300 багетов в день. Если они будут терять по 100 клиентов в день, они просто погибнут», — заявил Доминик Анракт, президент национальной конфедерации хлебобулочных и кондитерских изделий Франции.

Сельскохозяйственный профсоюз Франции заявил, что в тяжелых для французских производителей время Leclerc запускает разрушительную кампанию для всей цепи зернового сектора страны и что это является актом недобросовестной конкуренции.

Ранее стало известно, что 13 января 75 процентов учителей начальных школ не вышли на работу в знак протеста против условий работы во время пандемии COVID-19. Профсоюзы рассматривают возможность продления акции до 14 января.

В октябре прошлого года издание The Local сообщило, что мировой рост цен на пшеницу из-за неурожая в России и на Украине вынудил пекарей во Франции поднять цены на багеты. В среднем багет взлетел в цене на 10 центов, и составил 89 центов. Также на его стоимость повлияли мировые цены на газ, которые стали ударом для всей Европы.

