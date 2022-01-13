В сети оценили меню петербургского ресторана времен Николая II

Пользователи Twitter оценили распространившуюся в сети копию меню времен Николая II в ресторане «Палкинъ» в Санкт-Петербурге. Соответствующие комментарии появились под одним из постов.

На размещенном в сети документе представлен перечень блюд, которые подавали 20 ноября 1907 года. Среди них значится ершовая уха с расстегаями, борщ с гренками, консоме с пирожками, стерлядь по-русски, свежий омар с соусом провансаль, холодное мясо с дичью и поросенок.

Кроме того, в меню оказалось ризотто с куриной печенью, тушеный в сметане рябчик с брусничным вареньем, а также гурьевская каша с грецкими орехами и десерт из фисташкового мороженого. Стоимость всех порций варьируется от 40 копеек до трех рублей.

Указано, что во время обедов и ужинов в заведении играл румынский оркестр. В нижней части меню также видна дореволюционная реклама игристого вина. «Довольно неплохо, очень приятно», — отметил автор в подписи к посту.

Большинство комментаторов возмутились ценами на еду в указанном ресторане. «На 15 рублей в месяц рабочему особо было не разгуляться. Можно сказать, что ценник был космос», «Довольно дорого для зарплат того времени (существенно меньше 100 рублей в месяц), но меню прекрасное. Думаю, средний класс туда раз в два месяца семьей мог сходить. Думаю, были и более простые и бюджетные рестораны», «Дорого, не для всех», «Жалованье штабс-капитана — 65 рублей. Никаких шансов на "неплохо, очень приятно"», — писали юзеры.

Некоторых озадачило время, отведенное в ресторане для употребления пищи. «Меня больше удивляет время, аж до трех ночи гудели люди», «Время ужина особенно интересное — с 23:00 до 3:00», — отметили комментаторы.

«Палкинъ» — один из самых старинных ресторанов Петербурга, располагается на углу Невского и Владимирского проспектов. Его завсегдатаями были, к примеру, поэт Александр Блок, писатели Николай Гоголь, Федор Достоевский, Николай Лесков, Михаил Салтыков-Щедрин, Антон Чехов, композитор Петр Чайковский. Повара ресторана одними из первых в России начали привносить идеи французской кухни в традиционную русскую гастрономию. Заведение функционирует до сих пор и неоднократно признавалось одним из лучших ресторанов страны.