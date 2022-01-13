Пассажир потерпевшего крушение в Удмуртии Ми-2 скончался

Пассажир вертолета Ми-2, который потерпел крушение в Удмуртии, скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что врачи боролись за жизнь пациента больше двух недель. Однако ночью 13 января он умер, не приходя в сознание.

27 декабря стало известно о крушении вертолета под Ижевском. Около 14:00 по московскому времени принадлежащее Казанскому авиапредприятию воздушное судно Ми-2 разбилось при облете нефтепровода. На борту находились два человека: командир экипажа Дамир Гафуров и пассажир.

Спасатели разыскивали пилота и пассажира около десяти часов, так как командир экипажа не смог передать свои координаты спасателям или указать ориентиры. Гафуров скончался после того, как его передали медикам.