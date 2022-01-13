«Диалог» и РТУ МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве

«Диалог» и МИРЭА – Российский технологический университет 13 января заключили соглашение о сотрудничестве. Документы на полях Гайдаровского форума подписали генеральный директор «Диалога» Владимир Табак и ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Сотрудничество «Диалога» и РТУ МИРЭА предполагает реализацию совместных образовательных программ, взаимную консультационную и информационную поддержку.

«Коммуникации, общественный диалог в широком понимании становятся всё более технологичными. РТУ МИРЭА как один из ведущих технологических университетов заинтересован максимально использовать потенциал наших специалистов для развития этого диалога, и ключевой задачей в этом направлении мы видим максимальное сохранение человечности, искренности, эмпатии к проблемам людей при одновременном ускорении всех процессов благодаря применению цифровых технологий», – сказал Станислав Кудж.

В свою очередь генеральный директор «Диалога» Владимир Табак отметил, что те процессы, которые внедряет компания, невозможны без качественного технологического сопровождения. «На стыке технологий и управленческих решений находится новая успешная модель управления многими процессами, в том числе и в госуправлении. Поэтому для нас очень перспективно подписать договор с одним из ведущих технологических вузов, имеющим имя и на мировой арене. Мы надеемся с точки зрения продвинутых технологий и направлений, таких, как искусственный интеллект и исследовательская деятельность, основанная на данных, найти точки пересечения, наладить взаимодействие и обмен опытом».

В рамках подписанного сегодня соглашения «Диалог» и РТУ МИРЭА проведут серию исследований, посвященных роли искусственного интеллекта в коммуникациях государства и общества.

Эксперты «Диалога» и учёные РТУ МИРЭА изучат отечественный и зарубежный опыт использования решений искусственного интеллекта в выстраивании коммуникаций органов власти с гражданами, оценят его эффективность, а также предложат новые технологические решения, которые могут быть использованы для повышения качества обратной связи с государством.

