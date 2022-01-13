Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Правительство разработает почти 130 законопроектов в 2022 году

Мишустин утвердил план о работе правительства над 127 законопроектами в 2022 году

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно плану, правительство в 2022 году должно подготовить 127 законопроектов, которые разделены на шесть ключевых блоков.

Первый блок нацелен на улучшение экономического роста, он включает в себя законопроект о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами. Также будут внесены изменения в регулирование дилерской деятельности и работы форекс-дилеров.

Второй блок посвящен цифровизации. Он включает в себя законодательные инициативы, регламентирующие реестр исполнительных документов, а также проект закона об онлайн торговле рецептурными препаратами и дистанционном участии в судебном процессе.

Третий блок включает в себя меры по развитию реальных секторов экономики.

В четвертом боке правительство подготовит пакет законопроектов, посвященных социальной сфере. В частности, он предполагает предложения о усовершенствованию процедуры предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также расширению возможностей использования материнского капитала.

В пятом блоке правительство разработает ряд мер, нацеленных на развитие регионов. В частности, на районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктики.

Самым крупным блоком, включающим в себя более 70 законопроектов, станет шестой. В нем будут сосредоточены меры, направленные на повышение качества государственного управления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин раскрыл новые детали дела о вооруженном нападении на школу Казани
Задержанному после убийства российского депутата предъявили обвинение
В США захотели заплатить за выступление Косторной в «Ледниковом периоде»
Кудрин подвел итог 30-летия независимости России
Проценко заявил о готовности к увеличению числа больных коронавирусом
Названо снижающее заражаемость свойство коронавируса
Бывшая участница «Дома-2» раскрыла способ купить квартиру в Москве
Роскомнадзор обратился к стриминговым сервисам из-за показа наркотиков
Россиян предупредили о подорожании ОСАГО почти в полтора раза
В России выявили 21 155 случаев коронавируса впервые с прошлого года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter