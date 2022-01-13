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В Москве выявили максимум новых случаев коронавируса с ноября

Впервые с ноября в Москве выявили 5490 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве впервые с ноября выявили максимум новых случаев коронавируса — 5490. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Накануне в столице зарегистрировали 4008 случаев заражения. В абсолютном выражении прирост числа заболевших COVID-19 оказался максимальным с 11 ноября 2021 года. Тогда в Москве за сутки выявили 6240 случаев.

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Также за минувшие сутки в столице умерли 71 пациентов с COVID-19. Всего за все время пандемии число умерших с коронавирусом в городе достигло 37 670.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснил рост числа заболевших в столице. По его мнению, он связан с окончанием новогодних каникул и выходом россиян на работу или в учебные заведения.

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Никита Абрамов
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