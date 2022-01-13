В Москве выявили максимум новых случаев коронавируса с ноября

В Москве впервые с ноября выявили максимум новых случаев коронавируса — 5490. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Накануне в столице зарегистрировали 4008 случаев заражения. В абсолютном выражении прирост числа заболевших COVID-19 оказался максимальным с 11 ноября 2021 года. Тогда в Москве за сутки выявили 6240 случаев.

Также за минувшие сутки в столице умерли 71 пациентов с COVID-19. Всего за все время пандемии число умерших с коронавирусом в городе достигло 37 670.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев объяснил рост числа заболевших в столице. По его мнению, он связан с окончанием новогодних каникул и выходом россиян на работу или в учебные заведения.