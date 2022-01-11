Инфекционист объяснил увеличение числа новых случаев COVID-19 в Москве

Рост числа новых случаев COVID-19 в Москве связан с окончанием новогодних каникул и выходом россиян на работу или в учебные заведения. Так объяснил увеличение числа заболевших врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, его цитирует РИА Новости.

«Что такое коронавирус? Это ОРЗ, респираторная инфекция. Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически», — сказал Малышев.

По его словам, рост заболеваемости после праздников был очевидным. Специалист предположил, что увеличение числа инфицированных продолжится и количество новых случаев COVID-19 пойдет на спад в конце января.

Инфекционист добавил, что инкубационный период коронавируса становится короче. Он назвал нормальным процессом рост заболеваемости и заявил, что это характерно для респираторных вирусных инфекций.

По данным федерального оперштаба, в Москве во вторник, 11 января, впервые с середины ноября 2021 года выявили 4625 новых случаев COVID-19. Показатель ежедневного прироста вырос за сутки почти вдвое — днем ранее в столице заболели 2778 человек.

В России за последние 24 часа зафиксировали 17 525 случаев заражения. Суточный показатель выздоровлений составил 25 216, число летальных исходов — 783.