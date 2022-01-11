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В Москве впервые с осени выявили более 4500 новых случаев коронавируса

Впервые с ноября в Москве за сутки обнаружили более 4500 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве впервые с середины ноября 2021 года выявили более 4500 новых случаев коронавируса за сутки. Данные опубликованы на сайте оперштаба.

Так, в столице 11 января за минувшие сутки зарегистрировали 4 635 новых случаев коронавируса. 13 ноября в Москве за 24 часа выявили 4185 случаев коронавируса, а также 97 смертей пациентов с COVID-19.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 17 525 случаев коронавируса, количество заболевших за все время пандемии достигло 10 684 204. Кроме Москвы больше всего заразившихся выявили в Петербурге (1512) и Подмосковье (855).

Уточняется, что темп прироста заболевших в стране в настоящий момент составляет 0,16 процента.

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Никита Абрамов
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