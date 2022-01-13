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Стало известно о немедленных санкциях США против России при вторжении на Украину

CNN: США определились с набором немедленных санкций в случае вторжения России на Украину

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

США определились с набором санкций против России, которые могут быть немедленно введены в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседника издания, окончательный пакет санкций при этом будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события. Он рассказал, что Вашингтон больше не находится в том положении, когда у него есть лишь список возможных вариантов. Теперь есть конкретные действия, которые США готовы предпринять, как только «российские танки пересекут границу».

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В документе предлагается запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Марина Совина
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