Россиянам рассказали об отсутствии необходимости в выплатах из-за омикрон-штамма

В новых выплатах россиянам из-за появления омикрон-штамма коронавируса пока нет необходимости, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах», — отметил он и добавил, что если такая необходимость возникнет, опыт у страны уже есть. Также Кудрин отметил, что не видит необходимости в настоящее время пересматривать прогноз ВВП.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения разработать пакет мер, направленных на борьбу с распространением омикрон-штамма в России. В частности, он предусматривает возможность увеличения коечного фонда, а также расширения тестирования среди населения.

Как говорил член-корреспондент РАН Петр Чумаков, заразность омикрон-штамма настолько высока, что, скорее всего, из-за него в той или иной форме COVID-19 переболеют все.