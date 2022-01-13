Казахстану предсказали повторение опыта СССР

Сложившаяся в Казахстане ситуация дает основания для сравнения страны с хрущевским периодом истории СССР, следует из обзора аналитиков «Ренессанс Капитала», посвященного будущему государства после беспорядков и протестов в начале января. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Предсказанные перспективы повторения опыта основаны на сравнении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с самим Никитой Хрущевым, положившим начало оттепели. Авторы документа замечают, что правление Хрущева воспринимают неоднозначно, учитывая в том числе такие события, как Карибский кризис.

«Но при этом наиболее долгосрочным наследием Хрущева оказалось массовое жилищное строительство (хрущевки обеспечили жильем около трети «рожденных в СССР», включая автора данного обзора). В течение десятилетия в Советском Союзе было построено больше жилья, чем за предыдущие 40 лет, по объемам строительства страна вышла на первое место в мире. С учетом этого, если уж проводить исторические параллели, они, на наш взгляд, дают основания для оптимизма по отношению к отраслям, связанным с жилищным строительством, включая банковский сектор», — отмечается в обзоре.

Специалисты замечают, что, хотя беспорядки подорвали репутацию Казахстана как «тихой гавани», они могут положить начало новому этапу развития с активным бюджетным стимулированием экономики. В 2022 году темпы роста ВВП страны, по мнению аналитиков, составят 5,3 процента, что сопоставимо с уровнем 2021 года, — правительству придется «значительно потратиться» на возмещение ущерба, нанесенного во время беспорядков. Для бизнеса, как оценивает Национальная палата предпринимателей, он составил около 215 миллионов долларов, основной удар пришелся на сферу услуг, малые и средние компании, а также транспортный сектор.

В начале января в Казахстане начались протесты, изначально связанные с ростом цен на газ для автомобилей. При этом в Алма-Ате позднее прошли беспорядки с участием вооруженных людей, которые организовали атаки на ряд важных объектов, включая аэропорт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее попыткой госпереворота. Он анонсировал ряд экономических и социальных реформ.