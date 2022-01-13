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Насильник из-за решетки организовал в Чите сеть запрещенных игорных клубов

ФСБ прикрыла сеть игорных клубов, организованную отбывающим срок насильником

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

ФСБ прикрыла в Чите целую сеть нелегальных игорных клубов, которую организовал из-за решетки отбывающий срок насильник вместе с сообщниками на свободе. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, доход от нелегального бизнеса составил более полутора миллионов рублей. Организатор сети руководил ею из мест лишения свободы, отбывая срок за насильственные действия сексуального характера. У главаря было несколько помощников. Чтобы движение денег по счетам было сложнее отследить, для расчетов злоумышленники использовали интернет-сервис, зарегистрированный на территории Украины.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Читы признал виновными организатора запрещенного бизнеса и нескольких его помощников. Глава группировки получил к уже имеющемуся сроку девять месяцев лишения свободы, а помощники отделались условными сроками лишения свободы от года до двух.

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Леонид Микуляк
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