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56-летняя модель снялась голой для обложки журнала

56-летняя Паулина Поризкова снялась обнаженной для журнала The Times

Фото: @paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова приняла участие в откровенной фотосессии для обложки журнала The Times. Снимок появился на ее странице в Instagram.

56-летняя манекенщица поделилась кадром, на котором она позирует обнаженной, сидя на стуле в сетчатых туфлях-лодочках черного цвета на каблуках. На размещенном изображении видно, что голое тело Поризковой прикрыто прядями ее волос, а также приподнятым коленом. Публикация набрала больше 68 тысяч лайков.

Поклонники выразили свое восхищение по поводу внешнего вида знаменитости в комментариях. «Потрясающая женщина», «Ты просто огонь!», «Я восхищалась тобой в свои 20 лет и продолжаю восхищаться, будучи твоей ровесницей», «Влюблена в эту обложку», «Выглядишь невероятно», — писали они.

В августе 2021 года пресс Паулины Поризковой удивил пользователей сети. Модель поделилась коротким роликом, на котором она двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. «Просто восхитительный пресс», — высказались комментаторы.

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Айсель Эюбова
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