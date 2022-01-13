Россиянин повредил звуковой ракетой балкон и два автомобиля

В Санкт-Петербурге был задержан 60-летний бывший сотрудник банка, повредивший два автомобиля и балкон ракетой в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 13 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел на Рыбацком проспекте. Из-за неосторожного обращения со звуковой ракетой «ЗРБ-40» подозреваемый повредил конструкцию балкона одной из квартир и две припаркованные рядом с домом машины. Сумма ущерба от его действий составила 250 тысяч рублей.

Полицейские нашли виновного через полторы недели после случившегося. На него завели дело по статье 168 («Повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Звуковая ракета «ЗРБ-40» предназначена для подачи звукового сигнала с корабля в случае внештатной ситуации.