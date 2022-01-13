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Режиссера Аллу Сурикову экстренно госпитализировали с коронавирусом

В Москве госпитализировали режиссера Аллу Сурикову, заразившуюся COVID-19

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Народную артистку России Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что 81-летняя постановщица ранее пожаловалась на высокую температуру и кашель. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Сурикову доставили в больницу, где у нее было выявлено сильное воспаление. Врачи оценивают ее состояние как средне-тяжелое.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Она известна как автор идеи детского юмористического киножурнала «Ералаша». Сурикова также является режиссером и сценаристом множества фильмов, среди которых «Человека с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Хочу в тюрьму» и других. В 2007 году ей присвоили звание народной артистки России.

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Сергей Равин
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