В московском аэропорту случился потоп

В московском аэропорту Домодедово случился потоп из-за прорванной трубы. Происшествие попало на видео, его разместил Telegram-канал «Москва сейчас».

На опубликованных кадрах виден залитый водой пол в одном из терминалов. Затопленными оказались как проходы между магазинами, так и рестораны. «Я сначала подумала, что они просто моют пол. А потом поняла, что тут река. Перегородили выход. Похоже, что-то прорвало с потолка», — прокомментировала происходящее автор ролика.

По словам представителей авиагавани, причиной потопа стал засор в канализационной системе. В настоящий момент авария устранена, пострадавших нет.

Ранее в июле 2021 года из-за сильных ливней затопило взлетно-посадочные полосы в аэропорту Шереметьево. На ролике, размещенном в сети, можно рассмотреть, как самолеты стоят в огромных лужах.