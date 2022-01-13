Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В московском аэропорту случился потоп

Московский аэропорт Домодедово затопило из-за засора в канализационной системе

В московском аэропорту Домодедово случился потоп из-за прорванной трубы. Происшествие попало на видео, его разместил Telegram-канал «Москва сейчас».

На опубликованных кадрах виден залитый водой пол в одном из терминалов. Затопленными оказались как проходы между магазинами, так и рестораны. «Я сначала подумала, что они просто моют пол. А потом поняла, что тут река. Перегородили выход. Похоже, что-то прорвало с потолка», — прокомментировала происходящее автор ролика.

По словам представителей авиагавани, причиной потопа стал засор в канализационной системе. В настоящий момент авария устранена, пострадавших нет.

Ранее в июле 2021 года из-за сильных ливней затопило взлетно-посадочные полосы в аэропорту Шереметьево. На ролике, размещенном в сети, можно рассмотреть, как самолеты стоят в огромных лужах.

Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Тренер клуба МХЛ пнул хоккеиста во время матча
Вооруженный рецидивист удерживал россиянку и ее сына в заложниках
Пьяный россиянин разбил нос в маршрутке ехавшему в школу ребенку
Нарколог раскрыл способ восстановить печень после праздников
У «Роскосмоса» украли миллионы при отправке американских астронавтов на МКС
Россиянам рассказали об отсутствии необходимости в выплатах из-за омикрон-штамма
Захарова назвала причину массовых беспорядков в Казахстане
В России захотели построить новые десантные корабли
Умерла солистка группы The Dixie Cups
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter